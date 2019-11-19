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Ara Tatil'de öğretmenler Vali Akın'ı ziyaret etti

İHA

İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz başkanlığındaki Cumhuriyet İlkokulu idarecileri ve öğretmenlerinden oluşan heyet, öğretmenlere yönelik olarak hazırlanan Ara Tatil Etkinlik Programları kapsamında Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Ara Tatil'de öğretmenler Vali Akın'ı ziyaret etti

İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz başkanlığındaki Cumhuriyet İlkokulu idarecileri ve öğretmenlerinden oluşan heyet, öğretmenlere yönelik olarak hazırlanan Ara Tatil Etkinlik Programları kapsamında Kırşehir Valisi İbrahim Akın’ı ziyaret etti.
Vali İbrahim Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, öğrencilerin ve öğretmenlerin ara tatillerini iyi değerlendirerek en verimli şekilde geçirmeleri için yürütülen çalışmaları desteklediklerini söyledi.
Asıl amaçlarının, ülkemizin teminatı olan öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak olduğunu belirten Vali Akın, “16 ana başlıktan oluşan eğitim programı ile öğrencilerimizin yoğun ders dönemi arasında dinlenip çeşitli faaliyetlere katılarak sosyalleşmesi planlanmaktadır. Bu sayede öğrencilerin derslerinin yanında oyunla, kültürle, ilimle ve sanatla buluşması hedefleniyor. Bu kapsamda ilimizde de öğrencilerimiz çeşitli etkinliklere katılarak hem oyunlar oynayarak eğlenecek, hem ziyaretler gerçekleştirerek şehrimizi ve kültürel değerlerimizi tanıyacak ve böylelikle sosyalleşmelerine katkıda bulunulacak” dedi.
Ziyaret, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz’in öğrenci ve öğretmenler için Kırşehir'de hazırlanan etkinlik programları hakkında bilgi vermesi ile sona erdi.

KIRŞEHİR

19 Kasım 2019 Salı

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