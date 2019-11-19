Çiçekdağı İlçe Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş göreve başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çiçekdağı İlçe Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş göreve başladı

İHA

İçişleri Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayınlanan son kararnameyle, Kırşehir'in Çiçekdağı İlçesine atanan Kaymakam Orhan Gazi Karakaş görevine başladı.

Çiçekdağı İlçe Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş göreve başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından resmi gazetede yayınlanan son kararnameyle, Kırşehir’in Çiçekdağı İlçesine atanan Kaymakam Orhan Gazi Karakaş görevine başladı.
Çözüm odaklı bir görev anlayışı içinde olacağını ifade eden Kaymakam Karakaş, "Çiçekdağı’nda güzel işlere imza atmak için çalışacağız. İnşallah daire amirlerimizle birlikte beraber çalışarak ilçeye elimizden gelen katkıyı, imkanı sunmaya çalışacağız. Hayırlı ve iyi olan şeyleri devam ettireceğiz. Çiçekdağı için güzel işler yapmak nasip olur"dedi.

Orhan Gazi Karakaş, 1993 yılında Sakarya İli Adapazarı İlçesinde doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Sakarya’da tamamladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan "Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi" kapsamında 7. ve 8. Dönem Sakarya İl Öğrenci Meclis Başkanlığına seçilerek Sakarya İlini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil etti. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandı ve 1 yıl süreyle Ankara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunda İngilizce Dil Eğitimi aldı. 2016 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından açılan 105. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazandıktan sonra 24.07.2017 tarihinde Aydın Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Aydın Valiliği’nde İl Merkez Stajını, Osmaniye İli Düziçi Kaymakamlığı’nda 1. Dönem Kaymakam Refikliği Stajı ve Sakarya İli Arifiye Kaymakamlığı’nda 2. Dönem Kaymakam Refikliği stajını tamamladı. Daha sonra 8 ay süre ile Bolu ili Göynük ilçesinde Kaymakam olarak görevlendirildi. Akabinde Bakanlık Merkez Stajı kapsamında Ankara’da dil eğitimi kursuna katıldı. Mülkiye Teftiş Kurulu’nda Teftiş Stajını tamamladı. 8 ay süreyle gittiği İngiltere’de dil eğitimi aldı ve İngiltere’deki idari sistemle ilgili çalışmalarda bulundu. Daha sonra İçişleri Bakanlığı’nda düzenlenen Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlamasının ardından Bakanlık Makamının 25.10.2019 tarihli Onayı ile Kırşehir'in Çiçekdağı Kaymakamlığı görevine atandı.

KIRŞEHİR

19 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:57
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:34
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:34
  • YATSI 18:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

CHP eski il başkanından demokratik kongre talebi
YEREL HABERLER CHP eski il başkanından demokratik kongre talebi
Telefon dolandırıcısı 2 aylık teknik takip sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcısı 2 aylık teknik takip sonucu ...
Kemancı Çekiç Ali'nin oğlu, Haydar Çekiç yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Kemancı Çekiç Ali'nin oğlu, Haydar Çekiç yaşamını ...
KAEÜ’si Rektörü Vatan Karakaya: “Öğrenci odaklı çalışmalar yürütüyoruz"
YEREL HABERLER KAEÜ’si Rektörü Vatan Karakaya: “Öğrenci odaklı ...
Ara Tatil'de öğretmenler Vali Akın'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Ara Tatil'de öğretmenler Vali Akın'ı ziyaret etti
Tügva Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir: “Gazze’ye artan saldırılar yüreklerimizi yaralamakta”
YEREL HABERLER Tügva Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir: “Gazze’ye ...
TÖMER Öğrencileri, Aşıkpaşa Şiir Şöleninde İstiklal Marşı okudu
YEREL HABERLER TÖMER Öğrencileri, Aşıkpaşa Şiir Şöleninde İstiklal ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X