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Türk Eğitim Sen Kırşehir Şubesi, eğitimde şiddete karşı basın açıklaması yaptı

İHA

– Türk Eğitim Sen Kırşehir Şubesi tarafından eğitimde şiddetin önüne geçilebilmesi için basın açıklaması düzenlendi.

Türk Eğitim Sen Kırşehir Şubesi, eğitimde şiddete karşı basın açıklaması yaptı

– Türk Eğitim Sen Kırşehir Şubesi tarafından eğitimde şiddetin önüne geçilebilmesi için basın açıklaması düzenlendi.
Şiddet olaylarında toplum sıhhatini etkileyecek düzeyde artış olduğunu ifade eden sendika başkanı Bilal Türk, “Kadın ve çocuklara yönelik olmak üzere, şiddet vakaları adeta toplumsal bir cinnet seviyesine ulaşmış durumdadır. Öğretmenlerimize ve eğitim çalışanlarına karşı şiddet olaylarında da inanılmaz bir artış söz konusudur. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet meselesi, eğitim hayatımızın öncelikli ve önemli sorunlarından birisi haline gelmiştir”dedi.
Eğitimcilere yönelik şiddet olaylarında faillerin öğrenci ve ebeveyn kaynaklı olmasının da şaşırtıcı olduğunu anlatan Türk, açıklamasında; “Durumun can alıcı bir diğer tarafı da eğitimcilerimize yönelik gerçekleşen şiddet vakalarının failleri, büyük oranda öğrenci ya da öğrenci velisidir. Sendikamızın geçen yıl gerçekleştirdiği bir anket çalışması göstermiştir ki, eğitim çalışanlarına şiddet uygulayanların yüzde 67’si öğrenci ya da öğrenci velileridir. Bu, üzerinde önemle ve uzun, uzun düşünülmesi gereken bir noktadır. Dün, canından parçasını yani evladını okula getirirken “Eti senin kemiği benim” teslimiyetiyle ve muteber bir tutumla öğretmene yaklaşan bu toplum, ne zaman ve nasıl bu duruma gelmiştir? Artan şiddet olayları, eğitim çalışanlarında can güvenliği endişesine dahi yol açmakta ve motivasyonlarını olumsuz etkileyecek ölçüde tedirgin etmektedir. Yani şu gözden kaçırılmamalıdır ki; öğretmene şiddet, sadece adli boyutu olan bir sosyal problem değil, aynı zamanda bir eğitim sorunu halini almıştır. Okullarımıza ve üniversitelerimize öğrenciler hatta öğrenci olmayan unsurlar sopa, kesicidelici alet ve hatta ateşli silah dahi sokabilmektedir. Öğrenci, veli ve diğer toplum kesimlerinin şiddet hususunda adli ve hukuki açıdan bilinçlendirilememiş olması, öğrencilerimizin bağımlılık ve kötü alışkanlıkların cenderesinde bırakılmış olması, disiplin mevzuatının yetersizlikleri, medyanın eğitimcilerimiz hakkında sorumsuz ve ölçüsüz yayınları ve en önemlisi de yasal koruma eksikliği eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına uygun zemin ve fırsat hazırlamaktadır.

KIRŞEHİR

20 Kasım 2019 Çarşamba

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