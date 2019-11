Muharip Gazilere "Milli Mücadele" madalyası verildi

Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyaları Tevcih Töreninde, Kıbrıs Barış Harekatına katılan 23 Muharip Gaziye madalyaları verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen törene Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, İl Jandarma Komutanı Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Kırşehir POMEM Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Askerlik Şubesi Başkanı Per. Yzb. Harun Ağaç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara, Kırşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kemal Parlak, şehit ve gazi dernekleri başkanları ile gaziler ve aileleri katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, Muharip Gazilerin kendilerine verilen Milli Mücadele Madalyalarını göğüslerinde gururla taşıyacaklarını belirten Vali İbrahim Akın, “46 yıl önce Kıbrıs Türkünün malını, canını, namusunu korumak uğruna, Kıbrıs Türklerinin yok olmalarını önlemek ve işgalcilere karşı gereken mücadeleyi göstermek üzere devletimizin verdiği karar neticesinde ülkemizden Kıbrıs’a bir çıkarma yapıldı. Buradan giden vatan evlatları her zaman, her yerde olduğu gibi geri dönmeyi asla düşünmediler. Orada kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdiler, sonucunda da Kıbrıs Türkünün huzuru ve güvenliği temin edildi. Oraya gözünü kırpmadan gidenlerin bir kısmı Gazi unvanıyla dönerken bir kısmı da Şehit oldu. 36 Muharip Gazimize Milli Mücadele Madalyalarını vermiştik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin vermiş olduğu madalyaların 39 tanesi geldi ancak aramızda bulunan 23 gazimize madalyalarını tevcih ediyoruz. Bu madalyalar gazilerin şeref ve onur nişanıdır" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara ve Kırşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kemal Parlak’ın da konuştuğu program, Vali Akın ve diğer protokolün muharip gazilere madalyalarını vermeleri ile sona erdi.

KIRŞEHİR 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:33

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.