Kırşehir Kadın Girişimi ve Abdallar Kooperatifleri, Türkiye Kooperatifler Fuarına gidiyor

– Ticaret Bakanlığı tararfından düzenlenen “Türkiye Kooperatifler” fuarına Kırşehir Kadın Girişimi ve Abdallar Kooperatifleri katılacak.

"Küresel Ekonomiye Kooperatif Etkisi" teması ile 58 Aralık 2019 tarihlerinde ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde ziyaretçilerle buluşulacak fuar için Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü yaklaşık 1 yıldır çalışıyor.

Türkiye’deki kooperatif ürünlerini yerel ve küresel ticaret ağına dahil etme misyonuyla düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı’nın sloganı “Birlikte Üretim, Birlikte Büyüme” olarak kamu da yer buluyor.

Katılımın oldukça yüksek olması beklenen fuar’da 160’tan fazla başarılı kooperatif ve kooperatif üst kuruluşu ürünlerini ve hizmetleri tanıtılacak.

Fuara Kırşehir’den Abdallar Hizmet Kooperatifi ile Yeşil Beyaz Kadın Girişimi Kooperatifi ve Mucur Kadın Girişimi kooperatifleri katılacak.

Cam, gümüş işleme, keçe sanatı, ebru sanatı ve kaligrafi gibi "kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri devam ettiren kooperatifler de ürünlerini sergileyecek.

KIRŞEHİR 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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