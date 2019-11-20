İzinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izinsiz kazı yapan 6 kişiyi suç üstü yakaladı.

Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri Kaman ilçesi Ömerhacılı köyü Kuşkalesi mevkinde yapılan operasyon sonucu (2) adet otomobil, (1) adet jeneratör , (1) adet hilti ve (1) adet kürek ele geçirildi.



İzinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle; M.G., F.D., V.Ö., Ö.Ö., K.Ç., ve Ö.İ., ifadeleri alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi.

KIRŞEHİR 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:58

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