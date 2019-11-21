Jandarma Mucur ilçesinde kubar esrar ele geçirdi

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Kırşehir’in Mucur İlçesinde Jandarma ekipleri, 300 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında Mucur ilçesi Budak Köyünde B.G., adlı şahsın evinde yapılan aramada gizlenmiş şekilde 300 gram kubar esrar maddesi ve saksı içerisinde yetiştirilen 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli B.G., ifadesi alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi.

KIRŞEHİR 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:10

AKŞAM 17:33

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.