Kırşehir’de trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

– Kırşehir’in Mucur ilçesisi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre Kayseri istikametinden Kırşehir’e seyir halinde olan A.G.’nin sürücüsü olduğu 35 DA 3741 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yan yattı. Kazada, otomobilde bulunan S.G., yaşamını yitirirken sürücü ile birlikte Y.G. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRŞEHİR 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:01

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:35

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AKŞAM 17:32

YATSI 18:53

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