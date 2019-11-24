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2. Kalkınma Stratejileri Geliştirme Ortak Akıl Çalıştayı düzenlendi

İHA

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, Mucurlular Derneği tarafından "2. Kalkınma Stratejileri Geliştirme Ortak Akıl Çalıştayı" düzenlendi.

2. Kalkınma Stratejileri Geliştirme Ortak Akıl Çalıştayı düzenlendi

Kırşehir'in Mucur ilçesinde, Mucurlular Derneği tarafından "2. Kalkınma Stratejileri Geliştirme Ortak Akıl Çalıştayı" düzenlendi.

Mucur ilçe Kültür Merkezinde gerçekleştirilen çalıştaya; Vali İbrahim Akın, CHP Milletvekili Metin İlhan, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Mucur Kaymakamı Kaya Çelik, Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, Mucurlular Derneği Başkanı İzzet Güner ile daire müdürleri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
Çalıştayda konuşan Vali Akın, “Bölgelerin kalkınması ve halkın refah düzeyinin arttırılmasına yönelik birçok yatırım ve proje kurumlarımız vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımızın bu sürece katılarak çalışmalara sağladığı destekler yapılan hizmetleri daha da kıymetli kılmaktadır"dedi.
Rüzgar enerji santrali, Seyfe Gölü Kuş Cenneti ve yer altı şehirleri ile ilçenin turizme de katkı sağladığını anlatan Vali Akın, "Rüzgar enerjisi santrali de Mucur ilçesinde bulunmakta. Mucur, Seyfe Gölü Kuş Cenneti ve yeraltı şehirleri ile turizme konu olacak varlıklara sahip bir ilçemiz. Tuz Mağarası da ilçemiz için özel ve fiziki tedavi yönünden önemli bir yerdir. Özellikle, Mucur Organize Sanayi Bölgesinin tamamlanması yönündeki çalışmaların neticelendirilerek biran önce yatırımcılara açılması ilçemizde sanayinin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır"diye konuştu.
İlçe Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz'ın belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdiği çalıştay, milletvekili Metin İlhan ve Hacı Turan'ın teknik bilgiler sunmasının ardından gurup çalışmaları ve sonuç değerlendirmesi ile sona erdi.

KIRŞEHİR

24 Kasım 2019 Pazar

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