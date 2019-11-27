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Vali Akın, "Kadına ve çocuğa şiddet tüm önlemlere karşı önlenememektedir"

İHA

Kırşehir'de, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinesinde İl Müftülüğü ve kadın derneklerinin de desteği ile "Aile İçi Şiddetin Önlenmesi" paneli düzenlendi.

Vali Akın, "Kadına ve çocuğa şiddet tüm önlemlere karşı önlenememektedir"

Kırşehir'de, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü koordinesinde İl Müftülüğü ve kadın derneklerinin de desteği ile “Aile İçi Şiddetin Önlenmesi” paneli düzenlendi.
Müftülük Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele Vali İbrahim Akın ve eşi Saliha Akın, İl Jandarma Komutanı Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Panelde konuşan Vali Akın, aile içi şiddetin kadın, çocuk, yaşlı ve akrabalar olmak üzere toplumun pek çok kesimini derinden etkileyen ve toplumun en küçük yapı taşı olan aile birimine büyük zarar veren önemli ve aşılması gereken bir konu olduğunu söyledi.
Şiddet konusunun çok yönlü ulusal ve uluslararası ölçekte yaşanan en önemli toplumsal sorunlardan birisi olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, “Ülkemizde ve dünyada şiddetin en yaygın biçimi olarak görülen kadına ve çocuğa karşı şiddet, alınan tüm önlemlere ve yapılan hukuki düzenlenmelere rağmen tam anlamıyla önlenememektedir. Aile içi şiddet konusuna bir bütün olarak bakmak ve toplumun tüm kesimlerinin dahil olduğu topyekun bir mücadele ile önlenebileceğini kabul etmek gerekir"dedi.
Son yıllarda basına yansıyan kadına karşı şiddet ve cinayet haberlerinin toplum vicdanını derinden yaraladığını ifade eden Vali Akın, açıklamasında; “Sebebi ne olursa olsun kadına kalkan her el insanlığa atılmış bir tokat gibidir. Kültürümüzde ailenin ve kadının ayrı bir yeri vardır ki yüzyıllar boyunca varlığımızı idame ettirebilmemizin en önemli nedeni aile bağlarına verdiğimiz önemden ileri gelir"diye konuştu
İl Müftüsü Mehmet Yaman, AileÇalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ramazan Baykara'nın kadına yönelik ve aile içi şiddeti ifade eden sunumlarının ardından program, KAEÜ'si İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Emine Şener’in moderatörlüğünü yaptığı panel ile devam etti.

KIRŞEHİR

27 Kasım 2019 Çarşamba

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