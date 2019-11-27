Jandarmadan kubar esrar operasyonu

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– Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiçekdağı ilçesinde kubar esrar operasyonu yaptı.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar ve yapılan teknik takip sonucunda gece yarısı operasyon düzenledi.

Çiçekdağı ilçesi Köseli Beldesinde yapılan operasyonda M.K., İ.A, S.A., ve M.C., adlı kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, gizlenmiş vaziyette (250) gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Jandarma Komutanlığında alınan ifadelerinin ardından şüpheliler, adli mercilere sevk edildi.

KIRŞEHİR 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:05

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