Yörük Türkmenler tek çatı altında birleşti

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– Yörük Türkmen Sivil Toplum Kuruluşları (STK), tek çatı altında birleşti.

Birleşen STK’ların yürütme kurulunda Kırşehir Karacakurt Köyleri Türkmen Derneği Başkanı Serdar Güneş’de yer aldı.

Yörük Türkmen STK’ları tarafından Antalya Yörükleri Derneği Başkanı Abdullah Duman “Gönül Seferberliği” yürütme kurulu başkanlığı görevine getirildi.

YörükTürkmen STK'ları varoluşsal amaçlarının aydınlığa kavuşturulması konusunda kanaat oluşturmak, mikro ve makro politikalar ile karar alma sürecinde STK’ların etkinliğini artırmak, etkin ve verimli üretim yapılmasını kolaylaştırmayı amaç ediniyor.



İstanbul’da düzenlenen çalıştayda Türkiye’de Yörük ve Türkmen adıyla kurulmuş dernek, federasyon, birlik, vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarının üst yapısı “Yörük Türkmen STK Yürütme Kurulu” kuruldu.

KIRŞEHİR 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:05

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