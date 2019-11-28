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Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu 2 gözaltı

İHA

Kırşehir, Emniyet Müdürlüğü yapılan operasyonda 106 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kırşehir, Emniyet Müdürlüğü yapılan operasyonda 106 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü ekipleri, KırşehirKırıkkale kara yolu Karahıdır köyü kavşağında bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada koltuklara gizlenmiş 106 uyuşturucu hap bulundu. Otomobilde bulunan Ç.G., ve H.C.Ö, "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

KIRŞEHİR

28 Kasım 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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