Engellilerin bisikletini çalan hırsız tutuklandı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırşehir'de engellilerin bisikletlerini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu A.K., (22) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Nasuhdede Mahallesi'nde bisikleti çalınan engelli İ.G.,'nin şikayeti üzerine şehir genelinde çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları kayıtlarını da inceleyen polis, şüphelinin A.K., olduğunu belirledi. Şehir merkezinde yakalanan şüphelinin 5 farklı adresten bisiklet hırsızlığı gerçekleştirdiğini ve 7 hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu tespit edildi. Çalıntı bisikletlerin saklandığı depoda arama yapan polisler, İ.G.,'nin de bisikletini bularak teslim etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen A.K., tutuklandı.

KIRŞEHİR 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:29

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.