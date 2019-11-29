Kırşehir'de 'şüpheli valiz' paniği

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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KIRŞEHİR'de, özel bir hastanenin yanına bırakılan şüpheli valiz, panik yarattı. Bomba imha uzmanınca fünyeyle patlatılan valiz, boş çıktı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Ahievran Mahallesi 726. Sokak'taki özel hastanenin yanında meydana geldi. Hastanenin yanında sahipsiz bir valiz görenler, şüphelenip durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı. Ardından bomba imha uzmanınca valiz, fünyeyle patlatıldı. Valizin boş olduğu belirlendi.



KIRŞEHİR 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:06

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