'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

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Kırşehir'de Afganistan uyruklu çoban kaldığı çadırda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Akçaağıl köyünde çobanlık yapan Abdul Gani, hayvanları otlattık sonra çadırında uyudu. Sabah hayvanların otlatılmaya götürülmediğini fark eden çiftlik sahibi, Gani'yi çadırında hareketsiz buldu. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Gani'nin öldüğünü belirledi. Gani'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumuna incelenmek üzere gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

KIRŞEHİR 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:07

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