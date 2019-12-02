Kırşehir'de kaçak ilaç ve teknolojik ürünler ele geçirildi

Kırşehir’de polis, cinsel uyarıcı ilaç ve teknolojik ürünler ele geçirdi.

Alınan bileğine göre kaçak yollarla getirilen cinsel uyarıcı ilaç ve teknolojik ürünler Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda alındı.

Satıcılık yaptığı öğrenilen H.T., polis takibine takıldı. Satıcının minibüsünde yapılan aramada, faturasız 205 masaj aleti, 394 tıraş makinesi, 129 kamp feneri, 16 dağcı lambası bulundu. Cinsel arttırıcı ve uyarıcı 1080 hap ile 12 şişe damla de ele geçirildi.

KIRŞEHİR 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

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