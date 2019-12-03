KAEÜ’si kadın voleybol takımı turnuva birincisi oldu

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi kadın voleybol takımı ünikop turnuvasında birinci oldu.

Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonunda yapılan ve üç gün süren ve 6 üniversitenin katıldığı turnuvada birincilik elde eden kadın voleybol takımını Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya makamında ağırladı.

Spora ve sporcuya değer veren, sportif faaliyetlerde öğrencilerin yanında olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir’e turnuva birinciliğini yaşatan sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti. İnsan yaşamında sporun oldukça önemli olduğunu belirten Rektör Karakaya, sporu hayatın tüm alanlarına dahil etmek gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Vatan Karakaya, turnuvada başarılı bir performans göstererek birincilik elde eden kadın voleybol takımına teşekkür belgesi verdi.

KIRŞEHİR 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:10

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