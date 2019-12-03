Ahilik tartışmalarına Esnaf Odaları Birliğinden 13 madde ile cevap

– Konya’da düzenlenen Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesinin ardından Kırşehir kamu oyunda oluşan “Ahilik Konya’ya mı gidiyor” söylentilerine Esnaf Odaları Birliği 13 madde ile cevap verdi.

Esnaf Odaları Birliğinde TSO, Ziraat Odası ve Esnaf Odaları Yönetim Kurulunun hazır bulunduğu toplantıda konuşan ve Ahiliğin Kırşehir’de olduğunu belirten Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, 13 maddeyi şöyle açıkladı;

"Ahilik Haftası, 13.08.2008 tarih 26966 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle çerçevelendirilmiştir. Yönetmeliğin 5. Maddesi ile Ahilik Kutlamalarının merkezinin Kırşehir olduğu açıkça belirtilmiştir. 13.08.2008 Tarihli Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinin 8. Maddesi gereği; Ticaret Bakanlığı uhdesinde Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu oluşturulmuştur. Bakanlıkta oluşturulan bu merkez yürütme kurulunda, Kırşehir Valisi, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, TSO Başkanı ve Kırşehir ESOB Başkanı yer almaktadır. Kutlamalar Kırşehir merkez olmak üzere 81 ilde gerçekleştirilir. Bu kutlamalar için her yıl 2 milyon liranın üzerinde bütçe ayrılır, Kırşehir dışındaki 81 ile 3’er bin lira kaynak gönderilir. Kalan 1 milyon 750 bin lira Kırşehir’deki kutlamalar için ayrılır. Ahilik etkinliklerinin 32.’si 1622 Eylül tarihinde Kırşehir’de gerçekleştirilmiştir. Ahilik etkinliklerinin Kırşehir’den alınması ve başka bir ile verilmesi söz konusu değildir. Ahi Evran, Mevlana ve Yunus gibi Türk Milletine mal olmuş bir değerdir. Konya’da gerçekleştirilen etkinliğin adında Ahiliğin olması kutlama merkezinin taşındığı anlamına gelmez. Konya’da yerel imkanlarla gerçekleştirilen etkinliğin kutlamalara yönelik herhangi bir yönlendirici niteliği yoktur. Ahilik Vakfı yasası taslağı hazırlanmış Ahilik Vakfı kuruluş çalışmaları sürdürülmektedir. Yönetim Kurulunda Kırşehirli yöneticiler yer alacaktır. Biz, Konya’da yapılan etkinliğin de Ahiliğe değer katacağına inanıyoruz. Ahilik Kutlamalarının Kırşehir’den alınıp başka ile verildiği ve verileceğine ilişkin tüm haberler gerçek dışı ve spekülasyondur."

KIRŞEHİR 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:10

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