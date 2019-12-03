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Halk Ozanı Muharrem Ertaş, 35. ölüm yıl dönümünde anılıyor

İHA

Neşet Ertaş'ın babası halk ozanı usta Muharrem Ertaş, Kırşehir'de 35. ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle mezarını başında anıldı.
Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, usta Ertaş'ın ebedi istirahatgahında dua ettikten sonra mezarına karanfil bıraktı.
Kırşehir'de Bağbaşı Mezarlığında düzenlenen törene Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ve abdal temsilcileri katıldı.
Abdallık geleneğinin en önemli temsilcilerinden birisi olan merhum Muharrem Ertaş, bozlak kültürünün de yayıcısı ve en önemli temsilcisi olarak biliniyor. 1913 yılında hayata merhaba diyen halk ozanı Ertaş, 3 Aralık 1984 yılında Kırşehir'de Bağbaşı Mahallesinde yaşadığı evde hayata gözlerini yumuyor. Usta Muharrem Ertaş'ın anısına oğlu Neşet Ertaş'ın adını taşıyan Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde bozlak eserlerin seslendirileceği konser verilecek.

KIRŞEHİR

03 Aralık 2019 Salı

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