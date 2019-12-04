Malezya’dan gelen turist kafilesi, okullarda eğitim sistemini inceledi

– Kırşehir Belediyesi tarafından kültürlerin kaynaşması adıyla yapılan yabancıların Ahiliği ve Kırşehir’i tanıması adına oluşturulan etkileşim programlarında Malezya’dan Kırşehir’e gelen ve çoğunluğunu eğitimcilerin oluşturduğu grup, okullarda gezerek eğitim sistemini inceledi.

Kırşehir’de Cacabey Ortaokulu ve 30 Ağustos ilköğretim okulunda incelemelerde bulunan gruplar, Türk mevkidaşlarıyla uzun süre sohbet edip sınıfları gezerek çocuklarla ilgilendi. Gezilen okullarda tercümanlar aracılığıyla öğretmenler etkileşimde bulundu. Malezya’dan Kırşehir’e gelen gruplara 30 Ağustos İlköğretim Okulunda öğrenciler, misafir guruplara koro ile seslendi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde Rektör Karakaya tarafından Ahilik ve Ahi Evran hakkında bilgi verilen öğretmenlere Rektör Karakaya tarafından çeşitli hediyeler sunuldu.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde Malezyalı eğitimcilere hitap eden Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, “Kırşehir’de ve şehir dışından gelen her misafirimiz bana çok rahat ulaşabilir. Kendim tek başıma halkla iç içeyim” dedi.

Belediyecilikte ana temanın dışına da çıkmaya çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ekicioğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Belediyeye farklı bakış açısını ana tema olan kaldırım, yol, temizlik gibi işlerin dışında da çalışmalar yürüterek geliştirmek istiyoruz. Siyasete de farklı bir bakış getirecek bir açı bu. Halktan biriyim ve halk olarak da yönetmeye çalışıyorum”

KIRŞEHİR 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:11

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