Kırşehir Sağlık-Sen Şube Başkanı Yasin Yücesan: "5 yıllık promosyon çalışmamız sona erdi tek seferde 6 bin 900 lira ödeme yapılacak"

SağlıkSen Kırşehir Şube Başkanı Yasin Yücesan, Kırşehir'de yer alan banka idarecilerinin katılımlarıyla promosyon ihalesinin sona erdiğini duyurdu.

Sendika Başkanı Yücesan, açıkmasında; "İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarını kapsayan promosyon ihalesinde Ziraat Bankası ile anlaşmaya varıldı. SağlıkSen’in, sağlık çalışanlarını temsilen yer aldığı ihalede, İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına 5 yıllık promosyon olarak Ocak ayında tek seferde 6 bin 900 lira ödeme yapılacak"dedi.

Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının haklarını her alanda korumak adına çalışma yürüttüklerini ifade eden sendika başkanı Yücesan, "Çalışanların mali ve özlük haklarını savunmanın öncelikli gündemimizdir. Bizlere yetkiyi vererek komisyonda görev almamıza vesile olan bütün sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımız adına ihaleye katıldık. Onlar adına yer aldığımız ihalede, sağlık çalışanlarının yüzünü güldürecek bir ihaleye imza attık. Maaş promosyonun tüm sağlık çalışanlarımızın yüzünü güldüreceğini belirtmek isterim"diye konuştu.

KIRŞEHİR 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:11

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