Kırşehir'de hakkında kesinleşmiş 8 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Litresi 10 milyon dolar! Cezası 60 bin TL!

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Hakkında farklı suçlardan kesinleşmiş 8 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda Kırıkkale, Nevşehir, Adana, Kayseri ve Kırşehir'de "konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme, iş yeri ve ikametten hırsızlık" suçlarına karıştığı belirlenen şüpheli A.Ç., teknik takip sonucu yakalandı.

2007 yılında Kırşehir Sulh Ceza Mahkemesince 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan hükümlü A.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

KIRŞEHİR 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:11

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