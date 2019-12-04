Vali Akın, "Halk Toplantısı"nda Kırşehirlileri dinledi

Her ayın ilk Çarşamba günü yapılan ve vatandaşların sorunlarının dinlendiği “Halk Toplantısı” Vali İbrahim Akın başkanlığında yapıldı.

Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, müracaat sahibi vatandaşların talep ve şikayetlerini, imkanlar doğrultusunda çare bularak çözmeyi hedeflediklerini söyledi.

Vali İbrahim Akın, müracaat sahibi vatandaşlarımız tarafından kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için ilgili kurum amirlerine sorunların en kısa sürede çözüme kavuşturulması için gereken talimatları verdi.

KIRŞEHİR 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:38

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:28

YATSI 18:51

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