Kırşehir Valiliğinden "Don ve Buzlanma" uyarısı

Mevsimsel değişikliklerin kendini göstermesinin ardından Kırşehir Valiliği yaptığı açıklama ile don ve buzlanma uyarısı yaptı.

Yazılı yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre Kırşehir ve çevresinde 3 gün boyunca (060708 Aralık 2019 Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri) kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle meydana gelecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olması önem arz etmektedir."denildi.

KIRŞEHİR 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:28

YATSI 18:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.