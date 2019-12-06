Kırşehir jandarma ekiplerinden tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

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Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri KırşehirOrtaköy karayolu Değirmenkaşı köyü yol ayrımında teknik takip sonucu operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda Ö.K., ve İ.Ç., isimli kişiler tarihi eser kaçakçılığı yaptığı sırada suç üstü yakalandı. Şüpheliler ile birlikte (16) adet tarihi obje, (1) adet detektör ve (2) adet define arama çubuğu ele geçirildi. Jandarma Komutanlığında ifadeleri alınan şüpheliler adli mercilere sevk edildi.

KIRŞEHİR 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:12

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