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Kırşehir'de fuhuş operasyonu: 7 gözaltı

DHA

KIRŞEHİR'de fuhuş yapıldığı iddia edilen 4 eve yapılan baskında 7 kişi gözaltına alındı.

KIRŞEHİR'de fuhuş yapıldığı iddia edilen 4 eve yapılan baskında 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ahi Evran, Aşıkpaşa ve Kından mahallesindeki 4 eve fuhuş yapıldığı iddiasıyla baskın düzenledi. Evlerde Azeri uyruklu A.N. (34), A.H. (39), N.A. (33), Türkmenistan uyruklu A.H. (39) adlı kadınlar yakalandı. Kadınları fuhşa sürükledikleri şüphesiyle M.G. (53), S.T. (33.) ve S.A. (32) da gözaltına alındı. 7 kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, fuhuş yapılan evler Zührevi Hastalık ve Fuhuşla Mücadele Komisyonu Kararı gereğince mühürlendi.

KIRŞEHİR

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:12
  • GÜNEŞ 07:41
  • ÖĞLE 12:39
  • İKİNDİ 15:06
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  • YATSI 18:51
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