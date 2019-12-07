Çiçekdağı ilçesinde ağaçlandırma çalışmaları sürüyor

Çiçekdağı İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçe genelinde ağaçlandırma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi.

Kırşehir’in Çiçekdağı İlçe Belediyesi, "Daha yaşanılabilir çevre, daha yaşanılabilir bir Çiçekdağı" hedefinden yola çıkarak, ilçede ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, "Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Yerköy ve Çiçekdağı yolu üzeri orta refüj alanlarına, ve mahallelerde binlerce ağaç dikimi gerçekleştirdik.Daha yeşil bir ilçe oluşturmayı amaçlıyoruz"dedi.

Ağaçlandırma çalışmaları hakkında açıklama yapan Hakanoğlu; “İlçede cadde, bulvar ve refüjlerde dikimi gerçekleştirilen ağaçların estetik ve işlevsel bir karaktere sahip olmasını amaç edindik. Çiçekdağı ilçemiz için çalışmalarımız aralıksız sürdürülecek. Asli görevlerimizle birlikte ağaç dikimi çalışmalarını ilçe genelinde önemsiyoruz. İlçe halkı da bu noktada bize her türlü yardım ve desteği sunuyor"diye konuştu.

KIRŞEHİR 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:13

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