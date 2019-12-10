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Vali Akın, okullarda incelemede bulundu

İHA

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Sosyal Bilimler Lisesi ile Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Akın, okullarda incelemede bulundu

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Sosyal Bilimler Lisesi ile Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesinde Okul Müdürü Sezgin Akgün’den okul hakkında bilgiler alan Vali Akın, sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi. Ardından, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi’ne geçen Vali İbrahim Akın, Okul Müdürü Recep Tekinarslan’dan okul ve öğrencilerin durumu hakkında bilgiler aldı. Okul binasını gezerek incelemelerde bulunan Vali Akın, spor salonu inşaatı alanını inceleyerek Muharrem Ertaş Konser Salonu, sergi salonu ile resim ve müzik atölyelerini gezdi.
Okul ziyaretleri sonrasında konuşan Vali Akın, "Geleceğimiz olan gençlerin eğitimine çok önem veriyoruz. Eğitimde marka kent olan Kırşehir’de öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretindeyiz"dedi.
Kırşehir'in mevcut eğitim kalitesini daha da yükseltmek adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali Akın, “Okul ziyaretlerinde geleceğimizin teminatı öğrencilerimizle bir araya geldik. Sınıflarına girip derslerine eşlik ettik. Ülkemizin, her alanda iyi yetişmiş insanlara ihtiyacı var. Bu bakımdan, öğrencilerimizin derslerinin yanında sosyal aktivitelere de yönelmelerini önemsiyoruz. Amacımız; ahlaken, ruhen ve bedenen olgunlaşmış bilinçli nesiller yetiştirmek"diye konuştu.

KIRŞEHİR

10 Aralık 2019 Salı

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