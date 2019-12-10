Yolda durdu, domuz sürüsünü tek tek saydı

– Kırşehir’in Kaman ilçesinde bir vatandaş, yolda gördüğü domuz sürülerini tek tek sayıp sosyal medyasında paylaştı.



Kaman ilçesinde çekilen görüntülerde yaban domuzlarını fark eden bir sürücü durarak tek tek yaban domuzlarını saymaya başladı. İlçe Tarım Müdürlüğü, yaban domuzlarının çok görülmesi üzerine yaptığı açıklamada, “Kurtların azalması ve domuz avının düzenli olarak yapılmaması yaban domuzu sayılarının her geçen gün daha da artmasına neden oluyor. Tarım arazilerine zarar veren yaban domuzları yöre sakinlerini de rahatsız ediyor. Zararın boyutu ise ekili arazilerde her geçen gün ortaya çıkıyor. Yaban domuzlarının şehirler arası yol kenarlarına kadar gelmesi de kazalara neden oluyor” ifadelerine yer verildi.

KIRŞEHİR 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:15

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