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İlmekler lösemili çocuklar için atıldı Oğlu da lösemiye yakalanan baba Şenol Dönmez, 'Kemoterapi ...

İHA

Kırşehirli öğretmenin lösemili çocuklar için başlattığı "Kemoterapi alan çocuklar için örüyoruz" kampanyasına destek büyüyor.

İlmekler lösemili çocuklar için atıldı Oğlu da lösemiye yakalanan baba Şenol Dönmez, 'Kemoterapi gören çocuklar için örüyoruz' atkı, bere ve oyuncak örme kampanyası başlattı

Kırşehirli öğretmenin lösemili çocuklar için başlattığı “Kemoterapi alan çocuklar için örüyoruz” kampanyasına destek büyüyor.
Kırşehir’de esnafların gönüllü destek verdiği projede, alış veriş yapmaya gelenlerden lösemi tedavisi gören çocuklar için iyilik yapmaları isteniyor. Yaklaşık bir yıl önce Ömer Sait Dönmez’in rahatsızlığı ile başlayan tedavi sürecinde babası Şenol Dönmez, “Kemoterapi alan çocuklar için örüyoruz” kampanyasını başlattı.
Kırşehir’in Boztepe ilçesi, Boztepe Ortaokulunda Sosyal Bilimler Öğretmeni olarak görev yapan Şenol Dönmez, Gazi Üniversitesi Onkoloji Hastanesinde tedavi gören oğlu Ömer Sait Dönmez’in gördüğü tedavi sonrası lösemili çocuklar üşümesinler diye başlattığı kampanya sürecini anlattı. Dönmez, “Sosyal sorumluluk kampanyasına başladık ve bitirdik. Bu proje ile birlikte ‘ilmeklerimizi kemoterapi alan çocuklar için atıyoruz’ diye yola çıktık. Projeye katkı sağlayan insanlar oldu. Projeye başlama sebebim ise benim bir yıl önce çocuğumun geçirdiği rahatsızlık oldu. Nadir görülen rahatsızlıkla beraber tedavi gören çocukları gördüm. Çocukların morale ihtiyacı olduğu düşüncesinden yola çıktım. O çocukların her defasında sevinmesi gerektiğini düşündüm. O çocukların yüzünde gelecek en ufak tebessümde dahi mutlu olacağız” dedi.

Kampanyayı destek veren esnaftan öğrendiler
Kırşehir’de alışverişe gittikleri butikten lösemili çocuklar kampanyasını öğrenen ve destek veren Dilek Peker ise, “Alışveriş için geldiğim butikte lösemili çocuklar için kampanya olduğunu söylediler. Bende kampanyaya arkadaşlarım, komşularım ve çevremde bulunanların desteği ile katkı sağladım” diye konuştu.
Kırşehir’de işletmecilik yapan ve başlatılan projenin sorumlusu Zeynep İlhan da kampanyaya Kırşehir halkını nasıl davet ettiklerini ve gösterdikleri fedakarlıkları anlattı. İlhan, “Kampanyayı, Şenol hocamızın sosyal medya hesabından gördüm. Kendisine ulaştım ve çocuğunun geçirdiği rahatsızlığı öğrendim. Butiğimize gelen her müşterimizden lösemili çocuklarımıza moral olsun diye bere, atkı, şapka ve oyuncak yaptırarak destek istedik. Poşet poşet el emeği ürünler geldi. Allah razı olsun.”

KIRŞEHİR

12 Aralık 2019 Perşembe

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