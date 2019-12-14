Kırşehir'de feci kaza: 3 ölü 1 yaralı Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Kırşehir'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Ankara karayolu Özbağ mevkinde meydana gelen kazada Akçakent Belediyesi'nde görevli Salih Çiçek'in kullandığı 40 AK 547 plakalı otomobil, Kayseri'den gelen 38 H 2600 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı. Kazada ilk bilgilere göre otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralı olarak kurtarıldı. 25 yolcunun bulunduğu otomobilde ise yaralanan olmazken, ekipler olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

KIRŞEHİR 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:18

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