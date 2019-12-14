Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Bu araçtan sağ çıktılar! Bunun adı: Mucize!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRŞEHİR'de, yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kırşehir merkeze bağlı Özbağ beldesi Erevik yolunda meydana geldi. Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, kavşakta otomobil ile çarpıştı. Otobüsün önünde metrelerce sürüklenen otomobil hurda yığınına döndü. Otomobilde bulunan 3 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ölenler ile yaralının kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



KIRŞEHİR 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:28

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.