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Kazada ölen baba ve 3 çocuğu son yolculuklarına uğurlandı

DHA

KIRŞEHİR'de, dün yolcu otobüsünün çarptığı otomobilde hayatını kaybeden Hacı Salih Çiçek (51) ile çocukları Seda (20), Yasin (18) ve Merve Nur Çiçek (14), Akçakent ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

KIRŞEHİR'de, dün yolcu otobüsünün çarptığı otomobilde hayatını kaybeden Hacı Salih Çiçek (51) ile çocukları Seda (20), Yasin (18) ve Merve Nur Çiçek (14), Akçakent ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza, dün saat 10.30 sıralarında Kırşehir merkeze bağlı Özbağ beldesi Erevik yolunda meydana geldi. Mustafa Köseoğlu (39) yönetimindeki 38 H 2600 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, Kırşehir merkezde bir yakınlarının cenazesi için taziyeye giden Hacı Salih Çiçek yönetimindeki 40 AK 547 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Otobüsün önünde metrelerce sürüklenen otomobil hurda yığınına döndü. Kazada, sürücüsü Hacı Salih Çiçek ile çocukları Yasin ve Seda olay yerinde, Merve Nur ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çiçek'in eşi Serpil Çiçek'in (47) ise, rahatsız olduğu için büyük kızı Pınar Çiçek (23) ile birlikte Akçakent ilçesindeki evlerinde kaldıkları öğrenildi.
'ALLAH'IM SABIR VER'
Hastanede otopsileri tamamlanan Hacı Salih Çiçek ile 3 çocuğunun cenazesi Akçakent ilçesine getirildi. Belediye sosyal tesislerindeki cenazeye Vali İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesi kızı Pınar ile gözyaşı döken anne Serpil Çiçek, "Allah'ım yardım et. Allah'ım sabır ver, kimsenin başına böyle bir şey verme" dedi.
Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Hacı Salih Çiçek ile üniversite öğrencisi Seda ile lise öğrencileri Yasin ve Merve Nur ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Akçakent Belediye Başkanı Yılmaz Kılıç, "Hacı Salih Çiçek belediyemizin çalışanıydı. Akçakent ilçemizin sevilen bir insanıydı. Allah rahmet eylesin. Kırşehir'de ablalarının eşinin cenazesine gidiyorlarmış. Elim bir trafik kazasına kaybettik" diye konuştu.

KIRŞEHİR

15 Aralık 2019 Pazar

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