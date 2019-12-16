Alev alan otomobilinde yanarak, can verdi

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KIRŞEHİR'in Çiçekdağı ilçesinde sürücü Ayhan Öndeş (46) aracında çıkan yangın sonucu yaşamını kaybetti.

Olay, dün gece Çiçekdağı ilçesi Alimpınar mevkiinde meydana geldi. Yozgat'ın Yerköy ilçesinden Kırşehir'de giden Ayhan Öndeş yönetimindeki 66 KN 249 plakalı otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü Önder, çıkamadığı araçta yanarak, can verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından araçtan çıkarılan Önder'in cesedi Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



KIRŞEHİR 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:19

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