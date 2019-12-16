Karbonmonoksit zehirlenmesinden ölen sınıf arkadaşları için hüngür hüngür ağladılar

Kırşehir’in Kaman ilçesinde karbonmonoksit zehirlenmesi sonrası hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi Ramazan Çöklü’nün sınıf arkadaşları, Çöklü'nün sırasına karanfil koyarak ağladı.

14 Aralık Cumartesi günü Kaman ilçesine bağlı Sarıuşağı Mahallesinde meydana gelen karbonmonoksit zehirlenmesi sonrası hayatını kaybeden Ramazan Çöklü'nün sınıf arkadaşları, Şehit Bayram Kara Ortakulu'nda, Çöklü'nün oturduğu sırayı çiçeklerle donatıp oturduğu sıraya fotoğrafını koydukları arkadaşları için gözyaşı döktü. Çöklü'nün sınıf arkadaşı Köksal Avşar, "Ramazan'ı çok seviyorduk. O bizim can kaynağımızdı. Hepimizi de çok severdi. O bizlerin kalbinde yaşıyor"dedi. İsa Arda Dündar ise sınıf arkadaşı Çöklü için, "Onu hiç unutmayacağız. Keşke olmasaydı bu olay" dedi.

Karbonmonoksit zehirlenmesi sonrası hayata veda eden Çöklü'nün öğretmenlerinden Zeynep Seven, okul olarak genç bir öğrencinin hayatını kaybetmesinin kendilerini de üzdüğünü belirtti. Sınıf Öğretmeni Uğur Kılınç ise Ramazan'ın melek olduğunu ve okulda da sevilen bir öğrenci olduğunu ifade etti.

KIRŞEHİR 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:19

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