Zehir taciri bir kişi gözaltına alındı

Kırşehir'de polis, KırşehirKaman yolunda yaptığı uygulamada içime hazır 6 fişek ve 17 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Alınan ihbar ve yapılan teknik sonrası inceleme başlatan ekipler, KırşehirKaman yolunda yaptıkları uygulamada bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, içime hazır 6 fişek ve 17 gram esrar ele geçirildi. Otomobil sürücüsü R.B., "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
KIRŞEHİR
17 Aralık 2019 Salı
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