"81 İlden 81 Öğretmen" buluşmasına Çiçekdağı ilçesinden katılım

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Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen “81 ilden 81 Öğretmen" adlı programa Çiçekdağı ilçesinden Şehit Ahmet Taş Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ünal Tosun katıldı.

Konya Valiliği, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde Mevlana’nın 746. Vuslat yıl dönümünde Şebi Arus haftası için düzenlenen “81 ilden 81 Öğretmen" programı, Konya’da Mevlana Öğretmen evinde gerçekleşti.

Mesleki başarıyla farkındalık oluşturan 81 öğretmenden Kırşehir’i temsilen Konya programı’na Çiçekdağı Şehit Ahmet Taş Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ünal Tosun katıldı.

Program, katılan öğretmenlere katılım hediyelerinin yanı sıra Mevlana türbesi gezisi ve tarihi alanların incelemesi ile son buldu.

KIRŞEHİR 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:20

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