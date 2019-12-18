TSO’da, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlere bilgilendirme toplantısı yapıldı

– Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO), Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ortaklığıyla bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

TSO ve Kırşehir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası işbirliğiyle verilen eğitim seminerine Kırşehir Defterdarlık Yetkilileri, Mali Müşavirlerin yanı sıra çok sayıda işletmeci ve TSO üyesi katıldı.

Seminerde, muhasebe mesleğinde dijital dönüşüm, EDefter, EFatura ve EBelge, KEP, EBordro, EMutabakat ve EYedeklemeni, Verbis ve Kvkk Düzenlemeleri, GİB E Dönüşüm Düzenlemeleri, Güvenli Mobil Ödeme, BTK E Dönüşüm Düzenlemeleri, EDM E Dönüşüm Uygulamaları, EDM E Dönüşüm Demo Gösterimleri ile ilgili uygulamalar anlatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nca 1 Ocak 2020'den itibaren zorunlu hale gelecek efatura ve earşiv uygulamaları hakkında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı ise ilgi gördü.

Seminerde katılımcılara “EFatura uygulamaları", "zorunlu geçiş tarihleri" ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

KIRŞEHİR 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:21

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