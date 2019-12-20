Kırşehir Belediyespor, teknik direktörü ile yollarını ayırdı

Bal Ligi sonrası şampiyon olduğu 3. Ligden 2. Lige yükselen Kırşehir Belediyespor, teknik direktör Taner Öcal ile yollarını ayırdı.

5 ay önce Kırşehir Belediyespor takımı ile anlaşan Öcal, yönetim ile yaşanılan fikir ayrılıkları nedeni ile görevini bıraktığı öğrenildi. Kırşehir Belediyespor'da yeni teknik patron arayışları başladı.

Öcal, Yeşil Beyazlı takımı yönetmeye başladığı dönemde, "Futbol geçmişini bildiğim bir şehre geliyorum. Kırşehir'in potansiyelini biliyoruz. Futbolun önde olduğunu bildiğimiz farklı faaliyetlerinde iyi yapıldığı bir şehir Kırşehir, Futbol Federasyonunda da uzun yıllar çalışmalar yürüttüm"demişti.

Ligin 2. Devresi için Teknik Direktör Taner Öcal ile yollarını ayıran Kırşehir Belediyespor, Bursaspor’un eski hocalarından Mustafa Er ile anlaşmaya vardı. Er, takımın Antalya kampına katılacak. Kadrosunu yüzde 100 oranında değiştiren Kırşehir Belediyespor takımı, 2. Ligde ilk maçını Eyüpspor ile Kasımpaşa stadında oynamış ve galip gelmişti.

KIRŞEHİR 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:30

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.