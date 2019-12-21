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Şehit Ömer Halis Demir İlkokulunda 'Türk Malları Haftası' etkinlikleri düzenlendi

İHA

Kırşehir Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri düzenledi.

Şehit Ömer Halis Demir İlkokulunda 'Türk Malları Haftası' etkinlikleri düzenlendi

Kırşehir Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinlikleri düzenledi.
Velilerin ve Kızılay Gönüllülerinin desteği ile gerçekleştirilen etkinlikle yöresel kıyafet giyen öğrenciler, saç böreği ikramı yapıp konuklarına çiğ köfte hazırladı. Kırşehir Milli Eğitim Müdür Yardımcılarının da katılım gösterdiği etkinlikte Okul Müdürü Kurudal yaptığı açıklamada, "Öğrenciler, hem tutumlu olmayı hem de yerli üretim ve tüketim konusunda bilinçli hale gelmeyi öğreniyorlar. Bu etkinliğimizde beslenmenin, tutumlu olmanın, paylaşmanın, Türk mallarını kullanmanın önemi anlatıldı. Öğrenciler aileleri tarafından hazırlanan yiyecek ve içecekleri arkadaşları ile paylaştı” diye konuştu. Sınıf Öğretmeni Ayşe Yüceer ise açıklamasında öğrencilere yerli malı bilinci vermek amacıyla bu faaliyetin düzenlendiğini söyledi.
Öte yandan Kırşehir Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu 67 sınıflar arasında yapılan yarışmada, 50 gün boyunca 5 vakit namazını aksatmadan kılan öğrencilere akıllı bileklik hediye edildi.

KIRŞEHİR

21 Aralık 2019 Cumartesi

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