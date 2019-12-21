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Esnaf Odaları Birliklerinden, Valilik Binası İnşaat alanı söylentilerine tepki

İHA

– Kırşehir'de yapımına yeni başlanılan valilik binası inşaatının yeri ile ilgili çıkan söylentilere esnaf odaları birlik temsilcileri tepki gösteriyor.

Esnaf Odaları Birliklerinden, Valilik Binası İnşaat alanı söylentilerine tepki

– Kırşehir’de yapımına yeni başlanılan valilik binası inşaatının yeri ile ilgili çıkan söylentilere esnaf odaları birlik temsilcileri tepki gösteriyor.
Kahveciler Otelciler Fırıncılar Odası Başkanı Davut Kaya, Bakkallar Odası Başkanı Murat Zobu, Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Mustafa Genç, Saatçiler Sarraflar Odası Başkanı Mustafa Çakır, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Oğuz Maraş yaptıkları açıklama ile valilik binası inşaatının projesinin ve yerinin değişmesinin şehir için bir hata olacağını belirtti. Ortak yapılan açıklamada, birlik temsilcileri, “Valilik Binası inşasının projesinin değiştirilmesinin veya iptal edilmesinin şehrin kaderi açısından çok büyük bir hata olur. Yeni valilik binasının şu anda inşasının devam ettiği Ankara caddesi dönemin AK Parti İl Başkanı şimdiki AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, yine dönemin AK Parti Kırşehir Milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya'nın da bilgileri dahilinde ortak mutabakat ile belirlenmiştir. Şehrin ortak aklı ile belirlenen bir projenin farklı amaçlara hizmet etmek üzere değiştirilmesini hem yakışıksız, hem de anlamsız buluyoruz” dediler. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının her birinin şehrin farklı bir bölgesinde hizmet vermekte olduğunun ifade edildiği açıklamada; “Valilik Binası ile birlikte vatandaşlarımıza verilecek hizmet daha toplu bir şekilde verilmesinin imkanı doğacak, kurumlarımız kira yükünden kurtulacak, hem de eski canlılığını yitiren Ankara Caddesi ve civarında faaliyet gösteren esnaflarımızın işlerinin hareketlenme olacağı kanaatini taşıyoruz. Şehrimizin merkezi ve önemli caddelerinden olan Ankara Caddesine ortak mutabakat sonucunda yapılması kararı verilen Yeni Hükümet Konağı Projesinin iptal edilerek yerine yurt yapılacağı söylentileri var. Bizler yeni hükümet binasının mevcut yerinde yapılarak projenin bir an evvel tamamlanmasını istiyoruz. Şehrimize yapılması planlanan yeni hükümet binasının yeri ile ilgili olarak da büyük tartışmaların olduğunu fakat ortak mutabakat sonucundan binanın şehir merkezi niteliğinde olan eski yerine yapılmasının daha uygun olacağı kararına varıldı ve temeli atıldı. Ankara caddesine inşası devam eden yeni hükümet binası yerine yurt veya başka bir bina yapılmasını kararı vermek isteyenler, alacakları kararın altında kalırlar, Ahi Esnafı yurt binalarında olduğu gibi bu ihaneti unutmaz” ifadelerini kullandılar.

KIRŞEHİR

21 Aralık 2019 Cumartesi

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