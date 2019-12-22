Yeşil Kamanspor, evinde farklı galip geldi

"O benim sünnetim değildi"

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Kırşehir 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nin 2.hafta açılış maçında şampiyonluğun güçlü adaylarından Yeşil Kamanspor, sahasında Yeşil Özbağspor ile karşılaştı.

Seyircisi önünde müsabakadan 120'lık farklı galibiyetle ayrılan Yeşil Kamanspor'da umutlar şampiyonluk için yeşerdi. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Yeşil Kamanspor, Mucurspor’a 10’lık skorla mağlup olarak lige puansız başlamıştı. Kaman ilçe stadında oynanan müsabakaya taraftar da yoğun ilgi gösterdi.

KIRŞEHİR 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:23

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