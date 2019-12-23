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Kaymakam Karakaş ve Belediye Başkanı Hakanoğlu, CB Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'i ...

İHA

Kırşehir'in Çiçekdağı İlçe Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'i ziyaret etti.

Kaymakam Karakaş ve Belediye Başkanı Hakanoğlu, CB Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'i ziyaret etti

Kırşehir'in Çiçekdağı İlçe Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'i ziyaret etti.
İlçe Kaymakamı Karakaş, Çiçek'i önceden tanıdığını nezaket ziyareti gerçekleştirdiklerini ve ilçeye davet ettiklerini söyledi. Ziyarette Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek'e, Çiçekdağı ilçesi hakkında bilgi verdiklerini ifade eden Kaymakam Karakaş, "Yaptığımız nezaket ziyaretinde ilçemiz hakkında Cemil Çiçek'e bilgiler vererek ilçemize davette bulunduk. Çiçek, önceden de tanıdığım bir kişiydi"dedi. Ziyarette İlçe Kaymakamına Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu'da eşlik etti.

KIRŞEHİR

23 Aralık 2019 Pazartesi

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