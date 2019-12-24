Bacada çıkan yangın paniğe neden oldu

Kırşehir'in Kaman ilçesinde tüten bacadan çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre Kaman ilçesi Abdallar Mahallesinde bir ikamette bacanın tütmesi sonucu yangın meydana geldi. Çıkan yangında evin bazı bölümleri kullanılamaz hale geldi. Kaman ilçe belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Polis, Abdallar Mahallesinde çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı. İtfaiye ekipleri ise yangına olumsuz hava koşullarının ve bacaların temizlenmemesinin neden olduğunu düşünüyor.

KIRŞEHİR 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:24

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