Kırşehir'de trafik kazası: 1 Ölü

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre kaza Çiçekdağı ilçe merkezinde meydana geldi. Yerköy’den Çiçekdağı ilçesine seyir halinde olan M.Y. yönetimindeki 40 ND 561 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araç sürücüsü M.Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

