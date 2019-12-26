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Çöp konteynerine çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü öldü

DHA

KIRŞEHİR'in Çiçekdağı ilçesinde kontrolden çıkıp, çöp konteynerine çarparak, devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Yalçın (38), hayatını kaybetti.

KIRŞEHİR'in Çiçekdağı ilçesinde kontrolden çıkıp, çöp konteynerine çarparak, devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Yalçın (38), hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Mehmet Yalçın yönetimindeki 40 ND 561 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde sürücü Mehmet Yalçın, sıkışarak yaralandı. Bulunduğu yerden çıkartılarak Çiçekdağı Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Yalçın, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRŞEHİR

26 Aralık 2019 Perşembe

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