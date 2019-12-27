3. Bilsem Tematik Çalıştayı düzenlendi

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Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezinde (3. Bilsem Thematic Workshop) çalıştayı düzenlendi.

İngilizce öğretmeni Özlem Akın tarafından organize edilen 3.Bilsem Tematik Çalıştayı “Yurtdışına gidemiyorsak yurtdışını buraya getirelim” sloganıyla düzenlendi.

7 farklı okuldan lise öğrencilerinin katıldığı çalıştayda, öğrenciler 2 gün boyunca İngilizce dilinde iletişim kurdu. Çalıştayın teması olan “Bilim ve Felsefe arasındaki boşluğa köprü kurmak (Bridging the gap between philosophy and science) konusuyla ilgili tartışma , sunum, oyunlar ve drama gibi etkinliklere ver verildi.

İngilizce dil becerilerini geliştirme imkanı bulan öğrenciler kendilerini ifade etme imkanını düzenlenen çalıştayla buldu.

KIRŞEHİR 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:25

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