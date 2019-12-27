KAEÜ’sinde kalite komisyonu 2019 yılını değerlendirdi

– Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde Kalite Yönetim Koordinatörlüğü tarafından Kalite Komisyonu Toplantısı düzenlendi.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Prof. Dr. Fuat Sezgin Salonunda gerçekleşen toplantıya Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Rektör Yardımcısı ve Kalite Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Gökbel ve Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, üniversitenin tüm birimlerinin yöneticileri, Kalite Yönetim Koordinatörlüğü ekibi ile kalite komisyonu üyeleri katıldı.



Hedef Ahi Evranıı Veli’nin Kalite Anlayışına Ulaşmak

Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, kalite sürecini hep birlikte belli bir noktaya getirdiklerini söylediği konuşmasında, 2019 yılının bir değerlendirmesi ve aynı zamanda 2020 yılının planlaması olduğunu kaydetti.

Kalitede mükemmelliği yakalamaları gerektiğini ifade eden Rektör Karakaya, “Ahi Evranı Veli’nin kalite anlayışına uygun bir kalite oluşturuyoruz. Kalite, sadece prosedür gereği bir çalışma olmamalıdır. Kalite şuuru oluşmaya başlayan bir kurum olarak bunu içselleştirmelerinin ve pratiğe dökmelerinin önemli olduğuna inanıyoruz”dedi.

Yeni bir anlayış ve felsefe ile üç yıldır kalite kazısı yaptıklarını söyleyen Rektör Karakaya, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Bir değere ulaştık fakat o rafine ve saf petrole ulaşmak için kazmaya devam edeceğiz. Üniversiteler, evrensele hitap eden bilge kurumlardır. Stratejik planlarımızda hedeflerimiz eğitim ve yetişmiş insan çıktısını performansa dönüştürmektir. Harcanan emekler, maaşa karşılık bir vazife değildir”

KIRŞEHİR 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:25

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