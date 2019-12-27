İŞ-KUR, Kırşehir’de özel sektörde 3 bin 464 kişiye istihdam sağladı

– Türkiye İş Kurumu Kırşehir İl Müdürlüğü 2019 yılında özel sektörde 3 bin 464 kişiye istihdam sağladı.

2019 yılı için hazırlanan değerlendirme raporunda; Kırşehir’de, İşKur’a müracaatta bulunan kişilerin işe yerleştirilme oranlarında başarı yakalandı.

İŞKUR tarafından verilen bireysel danışmanlık hizmetleri 2019 yılında ilk sırada yer aldı. 16 bin 351 kişiye bireysel danışmanlık hizmetinin verildiği Kırşehir il müdürlüğünde 2019 yılı raporu ise şöyle;

“Özel Sektörde işe yerleştirme 3 bin 464, kadın işe yerleştirme 720, genç işe yerleştirme 850, engelli işe yerleştirme 100, Özel sektörde yüksek öğretim mezunlarını işe yerleştirme 600, bireysel danışmanlık 16 bin 351, engelli danışmanlığı 690, İŞKUR tarafından yapılan iş yeri ziyareti sayısı 2 bin 600, imalat sektöründe katılımcı sayısı 130”

KIRŞEHİR 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:34

YATSI 18:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.